ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Напишите предложения про слова охранять,заботиться,пшеница,справедливость, на румынском языку. ПРОШУ НАПИШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Напишите предложения про слова охранять,заботиться,пшеница,справедливость, на румынском языку. ПРОШУ НАПИШИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Câinele meu păzește casa- моя собака охраняет дом Am avea grijă de sora- Я забочусь о сестренке În domeniul de grâu copt- В поле созрела пшеница Orașul este dreptatea fermă-В городе стоит твердая справедливость
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