Как решить 1 задачу по действиям,не уравнением!Даю КОРОНУ и БАЛЛЫ
Математика
Как решить 1 задачу по действиям,не уравнением!Даю КОРОНУ и БАЛЛЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паша поймал "Х" рыбок, тогда Коля =Х+2 Саша=3+Х+2 Игорь=4+3+Х+2 Получается: Х+Х+2+3+Х+2+4+3+Х+2=39 4Х+16=39 4Х=39-16 4Х=23 Х=23/4 Х=5,75 Рыбок поймал Паша. Возможно от 6-ой Пашиной рыбки рак откусил клешнями четверть рыбины и получилось дробное значение.
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