Даны вершины пирамиды А1, А2, А3, А4. Средствами векторной алгебры найти: 1)Выплн??ть рисунок 2) длину ребра А1А2,А1А4; 3) угол между ребрами А1А2 и А1А4; 4)площадь грани А1А2А3 ; 5) объем пирамиды А1А4 Координаты в...

Математика

Даны вершины пирамиды А1, А2, А3, А4. Средствами векторной алгебры найти: 1)Выплн??ть рисунок 2) длину ребра А1А2,А1А4; 3) угол между ребрами А1А2 и А1А4; 4)площадь грани А1А2А3 ; 5) объем пирамиды А1А4 Координаты вершин А1(1;1;-1); А2(3;2;1); А3(0;3;0); А4(3;0;1) Буду очень благодарен)

Автор: Гость