Даны вершины пирамиды А1, А2, А3, А4. Средствами векторной алгебры найти: 1)Выплн??ть рисунок 2) длину ребра А1А2,А1А4; 3) угол между ребрами А1А2 и А1А4; 4)площадь грани А1А2А3 ; 5) объем пирамиды А1А4 Координаты в...
Математика
Даны вершины пирамиды А1, А2, А3, А4. Средствами векторной алгебры найти: 1)Выплн??ть рисунок 2) длину ребра А1А2,А1А4; 3) угол между ребрами А1А2 и А1А4; 4)площадь грани А1А2А3 ; 5) объем пирамиды А1А4 Координаты вершин А1(1;1;-1); А2(3;2;1); А3(0;3;0); А4(3;0;1) Буду очень благодарен)
Ответ(ы):
Гость:
1) ? а бульдозер не нужно ? 2) MN = √[(xN-xM)²+(yN-yM)² +(zN-zM)²] ⇒ A1A2=√[(3-1)²+(2-1)²+(1-(-1))²] = √(4+1+4) = 3 A1A4)=√[(3-1)²+(0-1)²+(1-(-1))²]= 3 A1A3=√[(0-1)²+(3-1)²+(0-(-1))²] = √6 A2A3=√[(0-3)²+(3-2)²+(0-1)²] = √11 A2A4=√[(3-3)²+(0-2)²+(1-1)²]= 2 A3A4= √[(3-0)²+(0-3)²+(1-0)²] = √19 3) Вектор → А1А2= →a = (3-1; 2-1; 1-(-1)) = (2;1 ; 2) → A1A4= →b =((3-1; 0-1; 1-(-1)) = (2; -1; 2) cos(a;b)= (a,b)/{IaI·IbI] = [(2·2+1·(-1)+2·2)]/(3·3)= 7/9 Срочный вызов, извени
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