Даны вещества: алюминий, оксид железа, серебро, оксид бария. Какие из этих веществ ??удут взаимодействовать между собой?
Химия
Даны вещества: алюминий, оксид железа, серебро, оксид бария. Какие из этих веществ ??удут взаимодействовать между собой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al+ "оксид железа" - уточнить нужно, о каком оксиде железа речь? Пример: 2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe А также: 2Al + 4BaO = Ba(Al2O4) + 3Ba (при нагревании)
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