Помогите решить срочно 7 класс алгебра #1 (x-4) (x+8) #2 (x+5) (x+9) #3 (2-a) (a+3) #4 (8a+3x) (1-4x) #5 (x-10) (x-6)
Алгебра
Помогите решить срочно 7 класс алгебра #1 (x-4) (x+8) #2 (x+5) (x+9) #3 (2-a) (a+3) #4 (8a+3x) (1-4x) #5 (x-10) (x-6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x-4)(x+8)=x²+8x-4x+32=x²+4x+32 2) (x+5)(x+9)=x²+9x+5x+45=x²+14x+45 3) (2-a)(a+3)=2a+6-a²-3a=a²+a-6 4) (8a+3x)(1-4x)=8a-32ax+3x-12x² 5) (x-10)(x-6)=x²-6x-10x+60=x²-16x+60
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