Сочинение на тему требования учителя.
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Сочинение на тему требования учителя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был мальчик и звали его петя .Он ужастно не сюбил требования учителя он не исполнял его прозьбы .Както раз петя как обычно пошёл в школу он опять несделал уроки учитель сказал' последняя четверть а ты домашку не делаешь , в школе на уроках играешь . Так прошла четверть прошло и детство все мальчики работают денег много зарабатывают а Петю даже в трактаристы не взяли так петя и работал дворникам .В месяц сто рублей получал всего и встретил Петя свою учительницу она сказала Петь почему ты дворникам работаешь.Петя сказал потамучто не выполнял ваши требования извените меня пожалуйста .Всегда надо выполнять требования учителя .
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