Сочинение на тему требования учителя.

Гость: Гость:

Жил был мальчик и звали его петя .Он ужастно не сюбил требования учителя он не исполнял его прозьбы .Както раз петя как обычно пошёл в школу он опять несделал уроки учитель сказал' последняя четверть а ты домашку не делаешь , в школе на уроках играешь . Так прошла четверть прошло и детство все мальчики работают денег много зарабатывают а Петю даже в трактаристы не взяли так петя и работал дворникам .В месяц сто рублей получал всего и встретил Петя свою учительницу она сказала Петь почему ты дворникам работаешь.Петя сказал потамучто не выполнял ваши требования извените меня пожалуйста .Всегда надо выполнять требования учителя .