Какой народ в конце 19 века путешественник описывает следующим образом: Скотоводс??во составляет единственное и исключительное занятие этого народа. Промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой некоторы...

География

Какой народ в конце 19 века путешественник описывает следующим образом: Скотоводс??во составляет единственное и исключительное занятие этого народа. Промышленность у них самая ничтожная и ограничивается только выделкой некоторых предметов, необходимых в домашнем быту: кож, войлоков, седел, луков; изредка приготавливаются огнива и кожи. Все же прочие предметы домашней обстановки и одежды они приобретают от китайцев и, в самом небольшом числе, от русских торговцев.

Автор: Гость