На первую главу приходится 5/13 страниц всей книги, А на вторую-2/13. Сколько страниц содержит книга, если в первой главе на 12 страниц больше чем во второй?

Математика

На первую главу приходится 5/13 страниц всей книги, А на вторую-2/13. Сколько страниц содержит книга, если в первой главе на 12 страниц больше чем во второй?

Автор: Гость