На первую главу приходится 5/13 страниц всей книги, А на вторую-2/13. Сколько страниц содержит книга, если в первой главе на 12 страниц больше чем во второй?
Математика
На первую главу приходится 5/13 страниц всей книги, А на вторую-2/13. Сколько страниц содержит книга, если в первой главе на 12 страниц больше чем во второй?
Ответ(ы) на вопрос:
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5/13-2/13=3/13 12:3/13=52 страницы Ответ: 52 страницы
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