Помните написать реакцию горения пропиламина с эл.балансом
Химия
Помните написать реакцию горения пропиламина с эл.балансом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С3H7NH2 + O2 = N2 + CO2 + H2O 6C(+2) - 12e = 6C(+4) | 2 2N(-3) - 6e = N2(0) | 2 O2(0) + 4e = 2O(-2) | 9 4С3H7NH2 + 21O2 = 2N2 + 12CO2 + 18H2O
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