Три несмешивающиеся между собой жидкости - вода, керосин, ртуть - налиты налиты в с??суд . В каком порядке они расположились?Почему?Сделайте ЧЕРТЁЖ.(пожалуйста очень надо)(Плотность ртути 13600 кг/м3, плотность воды 1000кг\м3 и...

Физика

Три несмешивающиеся между собой жидкости - вода, керосин, ртуть - налиты налиты в с??суд . В каком порядке они расположились?Почему?Сделайте ЧЕРТЁЖ.(пожалуйста очень надо)(Плотность ртути 13600 кг/м3, плотность воды 1000кг\м3 и керосина 800кг\м3)

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