При выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получается 14 кг хлеба . сколько кг припека по??учается 1]сколько кг муки надо взять чтобы получилось 28 кг припека 2]сколько кг хлеба получат из этой муки условие и решение напишите

Математика

При выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получается 14 кг хлеба . сколько кг припека по??учается 1]сколько кг муки надо взять чтобы получилось 28 кг припека 2]сколько кг хлеба получат из этой муки условие и решение напишите

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