При выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получается 14 кг хлеба . сколько кг припека по??учается 1]сколько кг муки надо взять чтобы получилось 28 кг припека 2]сколько кг хлеба получат из этой муки условие и решение напишите

Математика
При выпечке хлеба из 10 кг ржаной муки получается 14 кг хлеба . сколько кг припека по??учается 1]сколько кг муки надо взять чтобы получилось 28 кг припека 2]сколько кг хлеба получат из этой муки условие и решение напишите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14-10=4 кг.припека 2)28:4=7 раз. больше 3) 7×10= 70 кг. припека 4)7×14=98 кг.хлеба
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