Помогите плиз!) надо сочинить рассказ на букву К
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Помогите плиз!) надо сочинить рассказ на букву К
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Кофейное дерево» Какое красивое название у этого растения – «кофейное дерево». Так и кажется, что в воздухе витает аромат кофе. Кофейное дерево относится к семейству мареновых. Это растение – вечнозелёный кустарник, или дерево с кожистыми листьями. Плоды – сначала зелёные, затем жёлто-зелёные, а по созреванию красные — на обычном, разговорном языке, называют «кофейными вишнями». Кофейные деревья любят крепко цепляться за землю, у них мощная стержневая корневая система. В диком виде особи вымахивают до пяти метров, а культурные – лишь до трёх. Среди кофейных деревьев лидирующее положение занимает кофе аравийский. Эти деревья растут удивительным образом в горных районах Эфиопии. Они — в составе нижнего яруса деревьев влажных тропических лесов.
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