Какое спр. у слова гореть
Русский язык
Какое спр. у слова гореть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У глагола гореть-2 спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ...
Математика
Английский язык
Определите видовременную форму глаголов в предложениях. Hog-breeding Hog-breeding is an important branch of animal husbandry. Hogs produce m...
Английский язык