Какое спр. у слова гореть

Русский язык
Какое спр. у слова гореть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У глагола гореть-2 спряжение
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