Кто был в XIII веке соперником Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение?
История
Кто был в XIII веке соперником Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соперником Москвы вплоть до конца XV века была Тверь.
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