Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться ...

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Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться этот процесс в полной мере в проточном озере? объясните почему.

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