Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться ...
Другие предметы
Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться этот процесс в полной мере в проточном озере? объясните почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение можно назвать сукцессией. Состав организмов и продуктивность системы изменятся. Полный процесс в проточном озере наблюдаться не будет. ====================================================== Если только сутки на пролет не откачивать оттуда воду самым мощным насосом в мире.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Определите видовременную форму глаголов в предложениях. Hog-breeding Hog-breeding is an important branch of animal husbandry. Hogs produce m...
Английский язык