Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться ...

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Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ли при этом состав организмов и продуктивность экосистемы? будет ли наблюдпться этот процесс в полной мере в проточном озере? объясните почему.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение можно назвать сукцессией. Состав организмов и продуктивность системы изменятся. Полный процесс в проточном озере наблюдаться не будет. ====================================================== Если только сутки на пролет не откачивать оттуда воду самым мощным насосом в мире.
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