Вычислите объём хлороводорода масса которого 83.5 грамма Срочно плз..
Химия
Вычислите объём хлороводорода масса которого 83.5 грамма Срочно плз..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем моль HCl: 83,5/36,5=2,28 моль. 2,28*22,4=51,072 литра. 22,4 - объем, который занимает 1 моль газа при н.у.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Опишите какие изменения будут происходить с непроточным озером которое год от го??а млеет. можно ли назвать изменения в озере сукцессий? изменится ...
Математика