Вычислите объём хлороводорода масса которого 83.5 грамма Срочно плз..

Химия
Вычислите объём хлороводорода масса которого 83.5 грамма Срочно плз..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем моль HCl: 83,5/36,5=2,28 моль. 2,28*22,4=51,072 литра. 22,4 - объем, который занимает 1 моль газа при н.у.
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