При обработке 300 г древесной золы избытком соляной кислоты,получили 44,8л(н.у) углек??слого газа.Какова массова доля(%)карбоната калия в исходном образе золы

Химия

При обработке 300 г древесной золы избытком соляной кислоты,получили 44,8л(н.у) углек??слого газа.Какова массова доля(%)карбоната калия в исходном образе золы

Автор: Гость