При обработке 300 г древесной золы избытком соляной кислоты,получили 44,8л(н.у) углек??слого газа.Какова массова доля(%)карбоната калия в исходном образе золы
Химия
При обработке 300 г древесной золы избытком соляной кислоты,получили 44,8л(н.у) углек??слого газа.Какова массова доля(%)карбоната калия в исходном образе золы
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