Рабочий работает 8:00 делая по 42 деталей в час на новом оборудовании Он выполняет дневную норму на 6:00 На сколько больше деталей в час стал изготавливать рабочий конец

Математика

Рабочий работает 8:00 делая по 42 деталей в час на новом оборудовании Он выполняет дневную норму на 6:00 На сколько больше деталей в час стал изготавливать рабочий конец

Автор: Гость