Рабочий работает 8:00 делая по 42 деталей в час на новом оборудовании Он выполняет дневную норму на 6:00 На сколько больше деталей в час стал изготавливать рабочий конец
Математика
Рабочий работает 8:00 делая по 42 деталей в час на новом оборудовании Он выполняет дневную норму на 6:00 На сколько больше деталей в час стал изготавливать рабочий конец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42×8=336 дет -за 8 часов 336÷6=56 дет - в час на новом оборудовании 56-42=14 дет - разница Ответ: на 14 деталей (а за 8 часов на новом оборудовании рабочий делает 56×8=448 деталей )
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