Даша купила 3 ручки,заплатив по 8 рублей за каждую.сколько тетрадей можно купить на эти деньги, если одна тетрадь стоит 6р

Математика

Даша купила 3 ручки,заплатив по 8 рублей за каждую.сколько тетрадей можно купить на эти деньги, если одна тетрадь стоит 6р

Автор: Гость