Даша купила 3 ручки,заплатив по 8 рублей за каждую.сколько тетрадей можно купить на эти деньги, если одна тетрадь стоит 6р

Математика
Даша купила 3 ручки,заплатив по 8 рублей за каждую.сколько тетрадей можно купить на эти деньги, если одна тетрадь стоит 6р
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*3=24 24:6=4 ответ: 4 тетрадей
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