Дать характеристику старику из сказки о рыбаке и рыбки

Литература
Дать характеристику старику из сказки о рыбаке и рыбки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У старика седые волосы и длинная седая борода, изогнутая спина, во рту примерно 1-2 зуба (я видела), старику примерное 70-75 лет
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