Дать развернутый ответ на вопрос уголовная ответственность и наказание это одно ?? тоже или разное

Гость: Гость:

Нет. Уголовная ответственность несколько шире. В нее еще входят иные меры применяемые к лицам совершившим преступления, например иные меры медицинского хар-ра или конфискация имущества, кои по УК не являются наказаниями. Так же можно подвергнуться уголовной ответственности, но не подвергнуться наказанию, например в случае когда лицо признается виновным, но в силу малозначительности совершенного им деяния, которое все таки попадает под признаки какого-либо преступления и не привело к определенным вредным последствиям, освобождается от наказания, но подвергается уголовной ответственности .