Дать развернутый ответ на вопрос уголовная ответственность и наказание это одно ?? тоже или разное

Обществознание
Дать развернутый ответ на вопрос уголовная ответственность и наказание это одно ?? тоже или разное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Уголовная ответственность несколько шире. В нее еще входят иные меры применяемые к лицам совершившим преступления, например иные меры медицинского хар-ра или конфискация имущества, кои по УК не являются наказаниями. Так же можно подвергнуться уголовной ответственности, но не подвергнуться наказанию, например в случае когда лицо признается виновным, но в силу малозначительности совершенного им деяния, которое все таки попадает под признаки какого-либо преступления и не привело к определенным вредным последствиям, освобождается от наказания, но подвергается уголовной ответственности .
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