Деалог курастыру это домашняя работа дайти пожалуста
Қазақ тiлi
Деалог курастыру это домашняя работа дайти пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-әже мен келдім. -айналайын Нина қалың қалай? сабақтарың жаксы өттіме? - ия әже, бәрі тамаша. бүгін мен қазақ тілінен бес әкелдім. - құлыншыгым менін, жарайсың. енді барып қолыңды жуып кел мен саған бауырсақ пісіріп қойдым - рахмет әже -оқасы жоқ құлыным
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