Найдите длину лестницы которые прслонили к дереву если верхний ее конец находитс?? на высоте 2,4 метров над землей а Нижний отстоит от ствола дерева на 0,7 метров Ответ дайте в метрах
Алгебра
Найдите длину лестницы которые прслонили к дереву если верхний ее конец находитс?? на высоте 2,4 метров над землей а Нижний отстоит от ствола дерева на 0,7 метров Ответ дайте в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4-0,7=1,7 метров или 1 целая и 7/10 метров .*/-это дробь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика