Найдите длину лестницы которые прслонили к дереву если верхний ее конец находитс?? на высоте 2,4 метров над землей а Нижний отстоит от ствола дерева на 0,7 метров Ответ дайте в метрах

Алгебра

Найдите длину лестницы которые прслонили к дереву если верхний ее конец находитс?? на высоте 2,4 метров над землей а Нижний отстоит от ствола дерева на 0,7 метров Ответ дайте в метрах

Автор: Гость