Где в оренбурге можно отремонтировать светящиеся кроссовки

Қазақ тiлi
Где в оренбурге можно отремонтировать светящиеся кроссовки
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Автор: Гость
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Гость:
Я тебе откуда знаю.Я вообще в Москве живу)
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