Сколько периодов учёные-историки выделяют в эпохе Средневековья А) 2 Б) 3 В)4 Г )5

История
Сколько периодов учёные-историки выделяют в эпохе Средневековья А) 2 Б) 3 В)4 Г )5
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Гость:
Б) 3 Раннее Высокое Позднее
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