Сколько периодов учёные-историки выделяют в эпохе Средневековья А) 2 Б) 3 В)4 Г )5

История

Сколько периодов учёные-историки выделяют в эпохе Средневековья А) 2 Б) 3 В)4 Г )5

Автор: Гость