Расставьте знаки препинания: Укажите все цифры, на месте которых в предложениях д??лжны стоять запятые. •на разрисованных райскими цветами(1) тарелках с черной каймой лежали нарезанная семга и маринованные угри. •Возникли гр...
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Расставьте знаки препинания: Укажите все цифры, на месте которых в предложениях д??лжны стоять запятые. •на разрисованных райскими цветами(1) тарелках с черной каймой лежали нарезанная семга и маринованные угри. •Возникли громадные зеркала (2) с боков освещенные зеленоватыми трубками. •у калитки Вера мельком взглянул на него(3) и (4) катаясь в платок(5) медленно пошла по аллее.
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