Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!

Русский язык

Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость