Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Найди 2 цитаты и запиши их в четырёх предложения с прямой речью.ОЧЕНЬ НАДО ПОМОГИТ??!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-"будь уверен в себе"-сказала мама -"не сдавайся"-сказала бабушка
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