160-2y=40 решите пожалуйста

Математика
160-2y=40 решите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y =160-40 2y =120 Y=120:2 Y=60
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнение (43-s)*17=289
Ответить
Математика
Выполните упражнение по образцу 2308мм = 2м 3дм 0см 8мм = 2м 3 дм 8 мм. а) 1937 мм. б) 2079 мм . в) 12938 мм . г) 179см . д) 92703см . е) 62074дм.
Ответить
Литература
Составте рассказ об Александре Несколько, используя: материал из учебника ,,Окруж??ющий мир ",4класс, ч. 2; статью из энциклопедии;информацию из кн...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста , даю 70 баллов !!!
Ответить
Математика
Из 100 л молока получатся 3 кг 700 г масла.сколько масла получается из 18 л молока
Ответить