160-2y=40 решите пожалуйста
Математика
160-2y=40 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2y =160-40 2y =120 Y=120:2 Y=60
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