Реши уравнение (43-s)*17=289
Математика
Реши уравнение (43-s)*17=289
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(43-с)*17=289 43*17- (-с) * 17 = 289 731 - 17с=289 17с=289-731 17с = 426 443 : 17=26,06 с= 26,06
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