Дед Иван собрал на грядке огурцы. Когда он начал их считать десятками, то не хватило двух огурцов до полного числа десятков. Когда он начал считать дюжинами, то осталось 8 огурцов. Сколько огурцов собрал Дед Иван, если их было ...
Математика
Дед Иван собрал на грядке огурцы. Когда он начал их считать десятками, то не хватило двух огурцов до полного числа десятков. Когда он начал считать дюжинами, то осталось 8 огурцов. Сколько огурцов собрал Дед Иван, если их было больше 300 и меньше 400?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я решила так: 1 дюж. = 12 единиц 368 : 10=36 десяток +8 шт 368 : 12=20 дюжин +8 шт Ответ:368
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