Реферат на тему что такое почва 3 кл

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Почва Верхний плодородный слой литосферы, которому присущи свойства как живой, так и неживой природы, называется почвой. Данный природный элемент формируется при участии живых организмов. Поверхностные слои горнах пород выступают исходным субстратом, из которого образуются разные типы почв под влиянием растений, животных и микроорганизмов, а также климата, рельефа и человека. Образование почв происходило в течение тысячелетий. В начале процесса голые камни и скалы заселили микроорганизмы. Потребляя углекислый газ, пары воды, азот из атмосферного воздуха и соединения минералов из горных пород, микроорганизмы продуцировали органические кислоты. Эти химические соединения с течением времени изменили состав горных пород, которые утратили прочность, что привело к разрыхлению поверхностного слоя. Следующий этап почвообразования – поселение лишайников на таких породах. Эти организмы не требовательны к воде и пище, они последовательно продолжили разрушать горные породы, в то же время обогащая их органическим материалом. В процессе совместной работы микробов и лишайников горные породы трансформировались в среду, подходящую для развития растений и обитания животных. Окончательный этап формирования почвы из исходного субстрата происходит за счет жизнедеятельности высших растений и животных. В процессе жизнедеятельности растений происходит поглощение из атмосферы углекислого газа, а из почвы минеральных веществ и воды с последующим образованием органических веществ. После гибели растений почва обогащается органическим материалом. Следующим звеном в пищевой цепочке являются животные, которые поедают растения или их остатки. Экскременты животных и их трупы после смерти также попадают в почвенный слой. В мертвом органическом материале почве обитает множество бактерий и грибов. В процессе своей жизнедеятельности они деструктурируют органические соединения и минерализуют их с образованием сложных устойчивых органических веществ, представляющих собой гумус почвы. В почве осуществляется распад первичных минеральных веществ с образованием глинистых вторичных минералов. Так, происходит круговорот веществ в почве. Влагоемкость и влагопроницаемость почвы Почва характеризуется влагоемкостью – способностью задерживать воду, и влагопроницаемостью способностью пропускать воду. Так, если в почве много песка, она хуже удерживает воду и, соответственно, имеет низкую влагоемкость. Почва с большим содержанием глины, наоборот, обладает высокой влагоемкостью, так как удерживает больше воды. Таким образом, влага лучше задерживается в рыхлых почвах, чем в плотных. Влагопроницаемость обеспечивается наличием в почве многочисленных мелких пор – капилляров. По ним вода перемещается вверх, вниз и в стороны. Чем больше капилляров в почве, тем выше ее влагопроницаемость, и тем быстрее протекает процесс испарения влаги. У песчаных почв влагопроницаемость высокая, у глинистых – низкая. При рыхлении почвы капилляры разрушаются, благодаря чему испарение воды замедляется, и влага задерживается в почве. По такому признаку, как кислотность, выделяют кислые, нейтральные и щелочные почвы. Для лучшего роста растений подходят нейтральные почвы. На сельскохозяйственных угодьях кислые почвы обычно известкуют, а в щелочные добавляют гипс. Структура почв Структура разных типов почв различна. По механическому составу почвы подразделяются на глинистые, суглинистые, песчаные, супесчаные. В структуре различают комочки разнообразной формы и величины. Наиболее пригодны для выращивания культурных растений черноземы, имеющие зернистую или мелкокомковатую структуру. В них содержится около 30% гумуса. Содержание большого количества гумуса является признаком плодородия почвы. Кроме черноземов, различают следующие виды почв: тундровые, дерново-подзолистые, подзолистые, сероземные, каштановые, желтоземные и красноземные.