Дед решил заготовить на зиму дрова.Брёвна он распилил на маленькие брёвнышки а по??ом каждое маленькое брёвнышко расколол на 4 полена.Сколько распилов сделал дед если из 5 брёвен у него получилось 48 поленьев?

Математика

Дед решил заготовить на зиму дрова.Брёвна он распилил на маленькие брёвнышки а по??ом каждое маленькое брёвнышко расколол на 4 полена.Сколько распилов сделал дед если из 5 брёвен у него получилось 48 поленьев?

Автор: Гость