Дед решил заготовить на зиму дрова.Брёвна он распилил на маленькие брёвнышки а по??ом каждое маленькое брёвнышко расколол на 4 полена.Сколько распилов сделал дед если из 5 брёвен у него получилось 48 поленьев?
Математика
Дед решил заготовить на зиму дрова.Брёвна он распилил на маленькие брёвнышки а по??ом каждое маленькое брёвнышко расколол на 4 полена.Сколько распилов сделал дед если из 5 брёвен у него получилось 48 поленьев?
Ответ(ы):
Гость:
48/4=12 брёвен Ответ 7 распилов
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