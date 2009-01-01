Дедушке в 7 раз больше лет чем внуку который моложе дедушки на 48 лет. Сколько лет дедушке? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х ПОЖАЛУЙСТА

Математика

Дедушке в 7 раз больше лет чем внуку который моложе дедушки на 48 лет. Сколько лет дедушке? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость