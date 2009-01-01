Дедушке в 7 раз больше лет чем внуку который моложе дедушки на 48 лет. Сколько лет дедушке? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х ПОЖАЛУЙСТА
Математика
Дедушке в 7 раз больше лет чем внуку который моложе дедушки на 48 лет. Сколько лет дедушке? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЕЗ х ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем возраст внука за x. Дед в 7 раз старше внука так-что его возраст 7x. Так-как дед старше внука на 48 лет то мы найдем возраст внука так 7x-x=48 6x=48 x= 8 8*7=56 Ответ: Внуку 8 лет Деду 56 лет
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