Действия. (475890+522750):90:8*74
Математика
Действия. (475890+522750):90:8*74
Ответ(ы):
Гость:
В скобках- 1 действие, после скобок- 2 действие, далее деление- 3 действие, умножение- 5 действие.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали 2 автомобиля. Один може?? проехать все расстояние между городами за 5 часов, а другой за ...
Математика
Стиральный порошок продается в коробках по 650кг и 750кг. У мамы осталось денег на по??упку не более 2 кг порошка. Сколько и какие упаковки порошка...
Геометрия
В треугольнике проведена медиана длинной 8см. Медиана делит треугольник на два тр??угольника с периметрами 25см и 27 см. найдите периметр данного т...
Математика
Из двух посёлков расстояние между которыми 96 км выехали одновременно навстречу д??уг другу два всадника.Скорость движение 1 15 километров час втор...