Действительно ли затянувшиеся споры могут привести к ссоре, если одна из сторон н?? согласна уступать другой и твердо стоит га своем?напишите не большой текст рассуждение выскажите свою точку зрения

Гость: Гость:

Да,я считаю,что это так.На моем личном опыте споры почти всегда приводили меня либо к ссоре,либо к игнорированию человека,другого входа я не видел.Дело в том,что стоит не забывать,что во вселенной все относительно,"хорошо" и "плохо" нужно рассматривать со всех сторон,тем более в спорах,каждый как бы прав,но с разных сторон. Лично я соглашусь с человеком,если его выводы или его аргументы будут значительно весомыми,чем мои.Человеку стоит привести лишь контраргумент,доказать мне,что он прав >после чего я соглашусь с ним и проанализирую все свои действия/мысли по поводу спора. (2 абзац) Дело в том,что человеку очень трудно спорить из-за нахлынувших эмоций,чтобы избежать конфликтов нужно учиться критическому мышлению.В спорах не нужно цепляться за слова,а всего лишь проанализировать структуру. (3 абзац,вывод) С моей точки зрения люди не могут остановить себя,когда спорят,они хотят сделать все,чтобы не остаться "в луже",они готовы на все,даже на унижения друг друга.Но вы должны учиться контролировать себя,чтобы избежать этого. если что просто дополни этот текст,конечно,ты можешь со мной не согласиться,ведь это мое личное мнение,удачи тебе.