Делимое больше делителя в 5 раз,а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма д??лимого,делителя и значение частного равна 155.Найдите Значение частного. Ребят пожете расписать как задачу!

Математика

Делимое больше делителя в 5 раз,а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма д??лимого,делителя и значение частного равна 155.Найдите Значение частного. Ребят пожете расписать как задачу!

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