Делимое больше делителя в 5 раз,а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма д??лимого,делителя и значение частного равна 155.Найдите Значение частного. Ребят пожете расписать как задачу!
Математика
Делимое больше делителя в 5 раз,а делитель больше значения частного в 5 раз.Сумма д??лимого,делителя и значение частного равна 155.Найдите Значение частного. Ребят пожете расписать как задачу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делимое 125, делитель 25, а частное 5. Их сумма равна 155
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