Делиться ли 13575 в 28 степени на 5

Математика
Делиться ли 13575 в 28 степени на 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   делится на 5, так как 13575 делится на 5 (последняя цифра в заданном  числе - 5).   13575:5=2715
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