Способность животных организмов реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния

Биология
Способность животных организмов реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В спячку животные дышат медленнее сердце бьются еле еле температура животного снижается
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