В классе раздавали тетради. Каждому выдали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?
Математика
В классе раздавали тетради. Каждому выдали по 2 тетради, и осталось 25 тетрадей, а чтобы раздать каждому по 4 тетради, не хватило бы 29 тетрадей. Сколько учащихся в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+29=54 (тетради) - столько нужно для того, чтобы раздать еще дополнительно по 2 тетради к 2 имеющимся 54:2=27 (уч.) - столько учащихся в классе Ответ: 27 учащихся
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