4. Расположите события в правильной хронологической последовательности А) появл??ние в Европе Священной Римской Империи Б) возникновение парламента в Англии В) коммунальные революции Г) образование франкского королевства Д...

История

4. Расположите события в правильной хронологической последовательности А) появл??ние в Европе Священной Римской Империи Б) возникновение парламента в Англии В) коммунальные революции Г) образование франкского королевства Д) создание Генеральных штатов во Франции Е) начало Столетней войны Ж) война Алой и белой розы З) Жакерия Запишите ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Соотнесите события и даты в становлении христианства в Европе События Даты 1. оформление двух самостоятельных христианских церквей А)756 г. 2. возникновение Ватикана Б) начало XIII в 3. начало крестовых походов В) 1054 г. 4. создание инквизиции Г)1204 г. 5. Д) 1096 г. Запишите ответ А Б В Г

Автор: Гость