Откуда к нам в русский язык пришло слово презентация?
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Откуда к нам в русский язык пришло слово презентация?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, CQ y, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объектепрезентации в удобной форме.
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