Откуда к нам в русский язык пришло слово презентация?

Гость: Гость:

Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, CQ y, продукта и т.п.). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объектепрезентации в удобной форме.