Помогите сделать синтаксический разбор. Она сверкала и дымилась, окруженная космами пепельных туч.
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор. Она сверкала и дымилась, окруженная космами пепельных туч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она - подлежащее, выраженное местоимением сверкала и дымилась - однородные сказуемые - выраженные глаголами окружённая - определение, выраженно прилагательным космами - дополнение, выраженно существительным туч - дополнение. выраженно существительным пепельных - определение, выраженно прилагательным повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, двусоставное, осложненно однородными сказуемыми
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