Длина отрезка изображающего расстояние на карте от алматы до астаны равна 16мм
Математика
Длина отрезка изображающего расстояние на карте от алматы до астаны равна 16мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта карта в масштабе - 1 см = 600 км. (М 1 : 60 000 000). На карте - 16 мм - на местности это - 1,6 *600 = 960 км - ОТВЕТ
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