Пожалуйста помогите Сочинение по картине Поленов Золотая осень
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Пожалуйста помогите Сочинение по картине Поленов Золотая осень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила пора золотой осени.Нам открывается великолепный вид изумительный пейзаж.Река совершает поворот лес вдоль берега покрыт осенней позолотой. Облака в небе еще кучевые и белоснежные а погода дарит тепло уходящих деньков бабьего лета. Во многих своих творениях художник В.Д. Поленов изображал Родину и реку Оку. Близ нее ему суждено было прожить не мало лет творчества любимой работы о вдохновения источником которого служила местная природа. Ей художник не переставал восхищаться ни в своих письмах ни в своих работах. Картина Золотая осень квинтэссенция этой любви и видно что часть души автора навсегда застыла в произведении наполняя его теплотой и мягким внутренним светом
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