Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов

Русский язык
Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лутьче друзя идут гулять во двор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Помогите ответить на вопрос СРОЧНО! Как на жителей Нидерландов повлияли Реформац??я и Контрреформация?
Ответить
Обществознание
Какое слово является лишним и почему ? Обоснуйте ответ 1)Обычай 2)Традиция 3)Табу 4)Закон
Ответить
Математика
Выполните действия а)2,114-1,138 б)7,149+8397
Ответить
Физика
Стальное сверло массой 100г при работе нагрелось от 15 до 115 градусов цельсия .Сколько энергии выделилось при нагревании
Ответить
Алгебра
Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий ...
Ответить