Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов
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Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лутьче друзя идут гулять во двор
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