Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов

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Составь предложение по вопросам: какие? кто? что делают? куда? Подчеркни главные члены. СРОЧНО 15 баллов

Автор: Гость