Выполните действия а)2,114-1,138 б)7,149+8397
Математика
Выполните действия а)2,114-1,138 б)7,149+8397
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2114-1138 будет 976 7149+8397 будет 15546
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Стальное сверло массой 100г при работе нагрелось от 15 до 115 градусов цельсия .Сколько энергии выделилось при нагревании
Алгебра
Крестьянское хоз-во вспахало участок земли под посев за три дня. В первый день был?? вспахало на 2310 га земли больше , чем во второй , а в третий ...
Английский язык