Выполните действия а)2,114-1,138 б)7,149+8397

Математика
Выполните действия а)2,114-1,138 б)7,149+8397
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2114-1138 будет 976 7149+8397 будет 15546
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