Стальное сверло массой 100г при работе нагрелось от 15 до 115 градусов цельсия .Сколько энергии выделилось при нагревании

Физика

Стальное сверло массой 100г при работе нагрелось от 15 до 115 градусов цельсия .Сколько энергии выделилось при нагревании

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