Какое слово является лишним и почему ? Обоснуйте ответ 1)Обычай 2)Традиция 3)Табу 4)Закон
Обществознание
Какое слово является лишним и почему ? Обоснуйте ответ 1)Обычай 2)Традиция 3)Табу 4)Закон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон. т.к. это правовая норма, а не социальная
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