Помогите ответить на вопрос СРОЧНО! Как на жителей Нидерландов повлияли Реформац??я и Контрреформация?

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Церковная власть в Средние века стала господствующей политической и духовной силой. Жестокие пытки и казни творились ею именем Христа. Проповедуя смирение, бедность и воздержание, церковь богатела, наживаясь на барщине, десятине, индульгенциях. Иерархи церкви жили в роскоши, предаваясь разгулу. Эти процессы встречали осуждение и сопротивление как рядовых верующих, так и некоторых священнослужителей. В XII-XIII вв. против католической церквивыступили катары и альбигойцы, восстания которых были разгромлены церковью. В конце XIV в. активным обличителем духовного разложения католической церкви и самого папы стал монах-доминиканец Джироламо Савонарола. Он призывал церковь к отказу от богатства и пышности, властолюбия и тщеславия, к покаянию и аскетизму, за что был предан суду и казнен.Идеи Джона ВиклефаНесмотря на борьбу католической церкви против ересей, их количество не уменьшалось. В конце XIV в. в Англии еретическое движение принимает форму вооруженного восстания. Во главе восстания стоял Уот Тайлер , вместе с ним выступали священник Джон Болл и крупный богослов Джон Виклеф. В положениях, выдвинутых в ходе этого восстания, содержалась почти вся программа Реформации.Виклеф считал, что папа не должен претендовать на светскую власть, так как Иисус Христос утверждал, что его власть не от мира сего. Денежные и другие платежи в пользу церкви должны носить добровольный, а не принудительный характер. Был поставлен под сомнение обряд причащения. Виклеф считал, что обряд имеет чисто символический характер. Какие бы слова ни произносили над хлебом, он никогда не станет частью Тела Христа. Каждый человек имеет право знать Священное Писание непосредственно, а не через священников. Виклеф впервые перевел Библию на английский язык полностью.Идеи Яна ГусаЧехия в то время была наиболее передовой в технико-экономическом смысле страной в Европе. Здесь идеи Виклефа развивал священник и богослов Ян Гус (1369-1415), выступающий против привилегированного положения духовенства и требовавший уравнения всех христиан перед Богом. Это должно было найти выражение прежде всего в том, что все христиане должны были получить право причащения и Телом, и Кровью Христовыми. Как оказалось впоследствии, это требование сыграло большую роль в борьбе за реформы. Требование секуляризации церковных земель, выдвинутое Яном Гусом, разделялось как крестьянством, так и дворянством. Такой же единодушной поддержкой пользовались и выступления против продажи индульгенций.Папа неоднократно направлял против гуситов буллы. Однако население Праги было на стороне Яна Гуса, а король не решался занять по отношению к нему твердую позицию. Тогда папа направил буллу, предписывающую прекратить какие-либо богослужения до тех пор, пока Ян Гус не покинет Прагу или не будет выдан властям. Лишь после того, как в Праге закрылись все церкви, прекратилось отпевание умерших и прочие церковные службы, Гуса выслали в провинцию, где он провел полтора года в изгнании, занимаясь переводом Библии на чешский язык.Когда в Констанце собрался Вселенский собор, Гуса пригласили туда якобы для того, чтобы обстоятельно обсудить его учение. В Констанце Ян Гус был немедленно взят под стражу и через некоторое время сожжен на костре. Через несколько месяцев та же участь постигла и сподвижника Гуса Иеронима Пражского. Гибель Яна Гуса и Иеронима Пражского послужила сигналом к развертыванию революционного движения не только в Чехии, но и во всей Центральной Европе. В этом движении, проходившем под лозунгами реформации католицизма, обнаруживалась не только религиозная, но и национально-освободительная и социально-политическая сторона.Восстание было подавлено только в мае 1443 г. Однако было очевидно, что назревал общий кризис католицизма. Во всех странах Европы широко распространилось движение гуманизма, которое подготовило взрыв Реформации.