Сколько лет этому дубу спросили у лесника ребята сложите наибольшее однозначное ??аибольшее двузначное наибольшее трехзначное число до отменить наименьшее четырехзначное числа и узнаете сколько лет этому дугбу
Математика
Сколько лет этому дубу спросили у лесника ребята сложите наибольшее однозначное ??аибольшее двузначное наибольшее трехзначное число до отменить наименьшее четырехзначное числа и узнаете сколько лет этому дугбу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+99+999-1000=107лет этому дубу
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