Сколько лет этому дубу спросили у лесника ребята сложите наибольшее однозначное ??аибольшее двузначное наибольшее трехзначное число до отменить наименьшее четырехзначное числа и узнаете сколько лет этому дугбу

Математика

Сколько лет этому дубу спросили у лесника ребята сложите наибольшее однозначное ??аибольшее двузначное наибольшее трехзначное число до отменить наименьшее четырехзначное числа и узнаете сколько лет этому дугбу

Автор: Гость